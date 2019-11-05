Новосибирск, , 17:58 — REGNUM В Новосибирске мать ученицы одной из городских школ пожаловалась на поборы и унижения 8-летней дочери.

Как рассказала женщина, из-за того, что она не сдала деньги на мероприятие по причине отсутствия отчётности, член родительского комитета во время чаепития унизила и выгнала её дочь из класса, сообщает «Сиб.фм».

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, прокурор Кировского района Новосибирска уже организовал проверку «в связи с сообщениями СМИ о нарушении прав ребенка в школе №183».

«Прокуратура проверит соблюдение прав ребёнка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, даст оценку ответственным должностным лицам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Мать ребёнка также подала заявление в полицию.