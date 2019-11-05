Киев, , 17:57 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, являющийся фигурантом 13 уголовных дел, в очередной раз не явился на допрос, сообщает 5 ноября агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя Госбюро расследований.

При этом не уточняется, по какому из многочисленных уголовных дел должен был состояться допрос экс-президента Украины.

Представитель ГБР сообщил, что теперь ведомство надеется увидеть Петра Порошенко на допросе 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственного бюро расследований Украины расследует 13 уголовных дел в отношении Петра Порошенко. Его подозревают в превышении служебных полномочий, уклонении от уплаты налогов и финансово-экономических махинациях.

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