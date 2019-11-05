Калуга, 5 ноября 2019, 18:45 — REGNUM В Калужской области во второй половине ноября на двух крупных промышленных предприятиях начнутся медицинские обследования в рамках программы «Мужское здоровье». Проект разработан медиками совместно с московским НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина. Такое решение было принято 5 ноября на внеочередном заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Министр здравоохранения области Константин Баранов рассказал, что одной из причин снижения рождаемости в молодых семьях являются проблемы с мужским здоровьем.
Калужская область станет третьим регионом, где будет реализован проект «Мужское здоровье». Пилотные обследования помогут выявить у калужских мужчин различные заболевания на ранних стадиях.
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