Калуга, 5 ноября 2019, 18:45 — REGNUM В Калужской области во второй половине ноября на двух крупных промышленных предприятиях начнутся медицинские обследования в рамках программы «Мужское здоровье». Проект разработан медиками совместно с московским НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина. Такое решение было принято 5 ноября на внеочередном заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На внеочередном заседании правительства Калужской области
На внеочередном заседании правительства Калужской области
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Министр здравоохранения области Константин Баранов рассказал, что одной из причин снижения рождаемости в молодых семьях являются проблемы с мужским здоровьем.

«Я могу с полной ответственностью сказать, что мужчины Калужской области безответственно относятся к своему здоровью. Количество женщин, которые проходят диспансеризацию, в разы их превосходит. А смертность в трудоспособном возрасте от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, урологической сферы у представителей сильного пола у нас в регионе достаточно высока и превышает в среднем показатель по Центральному федеральному округу», — подчеркнул Константин Баранов.

Калужская область станет третьим регионом, где будет реализован проект «Мужское здоровье». Пилотные обследования помогут выявить у калужских мужчин различные заболевания на ранних стадиях.

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