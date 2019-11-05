Москва, , 17:51 — REGNUM В Москве заторы на дорогах достигнут уровня в восемь баллов. Об этом 5 ноября сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно прогнозу сервиса, такие заторы ожидаются около 19:00. Оценка в восемь баллов соответствует статусу «Многокилометровые пробки».

По данным на 17:47, в Москве дорожная ситуация оценивается в шесть баллов. Наибольшие затруднения в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК, а также в северо-западной части города. Также красным цветом на интерактивной карте сервиса отмечены участки Московской кольцевой автодороги.