Новосибирск, , 17:45 — REGNUM В Убинском районе Новосибирской области третьи сутки ищут двух охотников, которые перестали выходить на связь. В поисках задействованы более 30 человек и 16 единиц техники, в том числе беспилотники, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Мужчины потерялись 1 ноября. На лодке с подвесным мотором они вышли на озеро Убинское и пропали без вести. Спасателям о пропаже людей сообщили спустя два дня, 3 ноября.

«Поисковая операция проводится на водном объекте, где илистое дно, акватория на 400 метров от берега заросла камышом и более чем на три километра покрыта льдом — всё это осложняет работу спасателей», — прокомментировал исполняющий обязанности Главного государственного инспектора по маломерным судам региона Юрий Карпов.