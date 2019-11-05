Липецк, , 17:43 — REGNUM В Липецкой области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в краже автомобилей. Об этом сообщили ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

По версии следствия, четыре человека в возрасте от 30 до 59 лет крали легковые автомобили на территории Липецкой области. У правоохранительных органов была информация, что подозреваемые могут быть вооружены.

Все четверо были задержаны и арестованы. Сейчас устанавливается их причастность к другим похожим преступлениям. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.