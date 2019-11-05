Рязань, , 17:42 — REGNUM В отношении клирика Казанского женского монастыря города Рязань возбудили уголовное дело. Его подозревают в избиении супруги. В полиции проводят следственные мероприятия, назначена медицинская экспертиза, сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением обратилась потерпевшая. Женщина заявила, что в состоянии алкогольного опьянения, муж избивал её и угрожал задушить на глазах у детей. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В Рязанской епархии клирику запретили на год проводить службы. В указе митрополита отмечено, что связано это с «систематическим нарушением церковной дисциплины, выразившемся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами».

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