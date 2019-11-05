Пекин, , 17:29 — REGNUM Умные часы Mi Watch официально представлены китайской компанией-производителем Xiaomi.

Часы, представляющие собой мини-смартфон, надеваемый на руку, могут работать без подзарядки в течение полутора суток (мощность аккумулятора — 570 мА·ч). Размер экрана — 1,76 дюймов, форма — квадратная, корпус — металлический.

Mi Watch показывают время, по ним также можно звонить, принимать звонки, отправлять сообщения, в том числе и голосовые. К тому же умные часы позволяют замерять частоту сердечных сокращений человека, продолжительность его сна, различные виды его активности.

У гаджета есть Wi-Fi, Bluetooth, на него можно устанавливать приложения.

В стране-производителе Mi Watch будут продаваться за цену, соответствующую примерно 12 тыс. руб. (1 299 юаней). В продажу они поступят с 11 ноября.

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