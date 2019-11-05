Волгоград, , 17:22 — REGNUM В студенческие отряды Волгоградской области с начала 2019 года вступили 516 человек, всего число «бойцов» в регионе достигло более 2,5 тыс., сообщили 5 ноября в пресс-службе регионального правительства. Студенты в основном работают по пяти направлениям: стройка, педагогика, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и проводники подвижного состава.

Самая популярная сфера — педагогическая. 14 отрядов общей численностью 880 человек работают в качестве вожатых в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области и Черноморского побережья. В агропромышленном комплексе ведут работу девять объединений: студенты заняты ремонтом сельскохозяйственной техники, вспашкой, боронованием, посевом и уборкой зерновых культур, занимаются сбором плодовоовощной продукции.

Более 200 человек трудятся на строительных объектах, среди партнеров студотрядов — крупнейшие предприятия региона, от производителей строительных материалов, до организаций, занимающихся возведением жилищного фонда, объектов федерального значения. 55 человек после профподготовки на «Проводника подвижного состава» вышли в рейс.

В декабре 2018 года в Волгоградской области насчитывалось 40 студенческих отрядов. В 2019 году их количество увеличилось до 58.