Москва, 5 ноября 2019, 17:17 — REGNUM Работы ряда станций Московского метрополитена может быть ограничена вечером 5 ноября из-за концерта рок-группы Scorpions. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.
«По требованию полиции на станциях, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в сообщении.
Ближайшие к месту проведения концерта станции метрополитена — «Динамо» и «Петровский парк».
В пресс-службе подземки призвали пассажиров быть внимательными и рекомендовали заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро, чтобы сэкономить время в пути после окончания концерта.