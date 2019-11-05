Москва, , 17:17 — REGNUM Работы ряда станций Московского метрополитена может быть ограничена вечером 5 ноября из-за концерта рок-группы Scorpions. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

«По требованию полиции на станциях, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в сообщении.

Ближайшие к месту проведения концерта станции метрополитена — «Динамо» и «Петровский парк».

В пресс-службе подземки призвали пассажиров быть внимательными и рекомендовали заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро, чтобы сэкономить время в пути после окончания концерта.