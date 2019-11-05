Екатеринбург,
5 ноября 2019, 17:22 — REGNUM В Екатеринбурге 4 ноября прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Его участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-крови.
Участники праздничного митинга в День народного единства на площади Труда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Это мероприятие объединило несколько тысяч человек. А затем на площади Труда прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства. В нём приняли участие первые лица города и области, а также известные горожане.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На митинге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На праздничном митинге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Евгений Горенбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный концерт на площади Труда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На улице было морозно, порядка минус пяти градусов. Но общей праздничной атмосферы это не испортило. Для тех, кто замёрз или проголодался, работали полевые кухни, где можно было взять порцию солдатской каши и стакан чая.
Солдатская каша и чай в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Солдатская каша и чай в историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Солдатская каша и чай в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM