Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM В Екатеринбурге 4 ноября прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Его участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-крови.

Участники праздничного митинга в День народного единства на площади Труда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери Алексей Колчин © ИА REGNUM

Это мероприятие объединило несколько тысяч человек. А затем на площади Труда прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства. В нём приняли участие первые лица города и области, а также известные горожане.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский Алексей Колчин © ИА REGNUM

На митинге Алексей Колчин © ИА REGNUM

На праздничном митинге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Евгений Горенбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Праздничный концерт на площади Труда Алексей Колчин © ИА REGNUM

На улице было морозно, порядка минус пяти градусов. Но общей праздничной атмосферы это не испортило. Для тех, кто замёрз или проголодался, работали полевые кухни, где можно было взять порцию солдатской каши и стакан чая.

Солдатская каша и чай в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM

Солдатская каша и чай в историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM