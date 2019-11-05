Миасс, Челябинская область, 5 ноября 2019, 17:06 — REGNUM Санитарка горбольницы №2 города Миасса (Челябинская область), которая обработала лицо пациентки тряпкой, действовала по инструкции, заявил 5 ноября завотделением травматологии и ортопедии учреждения Владимир Крюков, передаёт «Первый областной».
Врач пояснил, что в таких случаях больного раздевают, перестилают испачканное бельё.
Завотделением отметил, что санитарка, которая умыла пациентку тряпкой, всё сделала правильно. Со стороны больницы к ней не было и нет претензий.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг происшествия с тряпкой в миасской горбольнице №2 возник после того, как в интернет попало видео с туалетом одной из пациенток. Женщину «умыли» тряпкой. Пользователи интернета посчитали, что так с больными обращаться нельзя.
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