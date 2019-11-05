Миасс, Челябинская область, , 17:06 — REGNUM Санитарка горбольницы №2 города Миасса (Челябинская область), которая обработала лицо пациентки тряпкой, действовала по инструкции, заявил 5 ноября завотделением травматологии и ортопедии учреждения Владимир Крюков, передаёт «Первый областной».

Крюков «Тут произошёл случай, когда нужно было полностью вымыть больного, она испражнилась на свою кровать. Санитарка сделала то, что должна была сделать».

Врач пояснил, что в таких случаях больного раздевают, перестилают испачканное бельё.

Крюков «В отделении для этого есть специальный инвентарь для умывания таких больных, для полной обработки: отдельный тазик для умывания больных, чистый тканый материал, который сразу после умывания утилизируется».

Завотделением отметил, что санитарка, которая умыла пациентку тряпкой, всё сделала правильно. Со стороны больницы к ней не было и нет претензий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг происшествия с тряпкой в миасской горбольнице №2 возник после того, как в интернет попало видео с туалетом одной из пациенток. Женщину «умыли» тряпкой. Пользователи интернета посчитали, что так с больными обращаться нельзя.

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