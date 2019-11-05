Курск, , 17:03 — REGNUM В Курске вынесен приговор по делу бывшего заведующего кафедрой электроснабжения факультета «Инноваций и управления» Юго-Западного государственного университета. Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда, мужчину признали виновным в получении многочисленных взяток и покушение на взяточничество.

Бывшего завкафедрой признали виновным в 100 эпизодах получения денежных взяток и в десяти эпизодах приготовлений к получению взятки. В 2014 году он требовал со студентов заочного отделения по 20 тысяч рублей за защиту квалификационной работы.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере двух миллионов рублей и запретили заниматься преподаванием в течение двух с половиной лет. Приговор пока не вступил в законную силу.