Михайловск, , 18:19 — REGNUM Строительство школы на тысячу ученических мест началось в городе Михайловске Ставропольского края в рамках нацпроекта «Образование». Завершить работы планируется в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

Под строительство выделен участок в 4 га, общая площадь учреждения составит порядка 20,5 тыс. кв м. Школу оборудуют столовой, тренажерным и спортивным залами, актовым залом на 592 посадочных места с костюмерной и сценой. Также будет создан целый медицинский блок с кабинетами стоматолога, психолога, процедурным, прививочным и другими кабинетами.

Для детей из группы продленного дня планируется организовать спальные и игровые комнаты. Для школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, создадут зал общей физической подготовки.

Кроме того, по данным пресс-службы, подрядная организация возведет на территории школы автономную блочную котельную и трансформаторную подстанцию.

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