Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Начальника поста и начальника отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни в Санкт-Петербурге подозревают в сговоре со своими подчиненными и в бездействии при незаконном ввозе антиквариата на территорию страны за взятки. Об этом сообщает 5 ноября пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, в октябре были задержаны два сотрудника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России. В отношении них было были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 290 УК РФ, пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Задержание последовало после того как к правоохранительным органам поступила информация о группе лиц, которые по предварительному сговору занимается ввозом на территорию РФ культурных ценностей с нарушениями действующего таможенного законодательства. Кроме того, чтобы скрыть факт контрабанды они, по версии следствия, передавали взятки должностным лицам таможенного органа.

Проверяя данную «наводку», следователи установили, что начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни вступили в предварительный преступный сговор. Вместе со своими подчинёнными они на протяжении 2018−2019 годов систематически получали взятки за незаконное бездействие — не принимали никаких мер таможенного контроля для пресечения ввоза контрабанды, а также помогали в ускоренном режиме проходить все необходимые таможенные процедуры.

«В отношении новых фигурантов дела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время подозреваемые задержаны органами следствия в порядке статьи 91 УПК РФ», — уточняют в управлении.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения. Устанавливается иные эпизоды преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

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