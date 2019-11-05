Миасс, Челябинская область, , 16:53 — REGNUM Пациентку больницы города Миасса (Челябинская область), в которой был записан скандальный ролик с «умыванием» лица тряпкой, умыть пришлось, но использовался материал «однократного применения», передаёт 5 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Комментируя сообщения в СМИ о том, что в миасской Горбольнице №2 пациентку «умыли» половой тряпкой, главный врач учреждения Денис Маханьков рассказал о пациентке, которая «не может контролировать своё поведение из-за органического поражения личности».

Маханьков «На четвёртые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки. Для обработки используется тканый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела и соответствующий инвентарь (промаркированная ёмкость для обработки больных)».

Он заверил, что информация, попавшая в СМИ, будет проверена, и если со стороны персонала больницы будут выявлены нарушения, виновных накажут.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернет попало видео, в котором пациентку миасской больницы умыли тряпкой. Проверку начали минздрав и прокуратура Челябинской области.

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