Могадишо, , 17:00 — REGNUM Правительство Сомали намерено отправить самолеты гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения сомалийцам, живущим в районах Хираан, Бэй и Гедо. Согласно данным властей, в число конкретных городов, в которых следует распространять продовольственную помощь, входят Беледвейн, Бардере и Бардейл, которые недавно пострадали от наводнения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Реки Шабелле и Джуба затопили части Южного и Центрального Сомали, в результате чего тысячи сомалийских семей были вынуждены покинуть свои дома, столкнувшись с тяжелой жизненной ситуацией, и пострадали от ужасных условий, сложившихся, в этом районе.

Министр информации Сомали Мохаммед Абди Хирир Марейе заявил, что «правительство Сомали направит несколько самолетов гуманитарной помощи в города, пострадавшие от наводнения; фактически, жители Сомали предпринимают беспрецедентные усилия внутри и за пределами страны для того, чтобы справиться с последствиями наводнения. Пострадавшие люди в регионе, такие как жители Гарове, внесли огромный вклад в борьбу со стихией».

Федеральное правительство Сомали благодарит международное сообщество и другие страны, которые также сыграли важную роль в спасении и защите жизни народа Сомали.