Москва, , 16:51 — REGNUM В Москве получили названия пять будущих станций метро Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 5 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Указано, что все названные станции являются пересадочными на радиальные линии. Им дали те же названия, что и у их соседей. В сообщении поясняется, что решение принято для упрощения навигации.

Станция, имевшая проектное название «Можайская», будет называться «Кунцевской». С неё можно пересесть на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии. «Шереметьевская» стала «Марьиной Рощей», она является пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию. Станция «Ржевская» переименована в «Рижскую», с неё будет пересадка на Калужско-Рижскую линию. «Стромынка» стала «Сокольниками» (пересадка на Сокольническую линию), а «Рубцовская» — «Электрозаводской» (пересадка на Арбатско-Покровскую линию).