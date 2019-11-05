Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Большинство иностранных мигрантов, приехавших в Петербург, способны изъясняться по-русски. Такой анализ на правительственном совещании в Смольном представил глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко, передает 5 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Около 75% трудовых мигрантов в Северной столице — мужчины, почти две трети из них — в возрасте от 21 до 35 лет, еще около 20% — от 36 до 45 лет.

По данным Смольного, почти 30% приезжих обладают высоким уровнем владения русским языком, большинство — около 66% — способны говорить по-русски на среднем уровне. Низкий уровень русского демонстрируют менее 5% мигрантов.

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