Аддис-Абеба, , 16:56 — REGNUM Папа Римский Франциск помолился за убитых во время жестоких акций протеста в Эфиопии, в результате которых десятки людей погибли. В конце октября начились беспорядки в Оромии — самом густонаселенном регионе восточноафриканской нации. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил журналистам, что по меньшей мере 86 человек были убиты во время столкновений, вызванных этническими и религиозными конфликтами. По его словам, среди жертв 40 православных христиан и 34 мусульмане. Премьер-министр призвал к прекращению использования религии или этнической принадлежности в качестве причины конфликтов и призвал молодежь избегать религиозного и этнического экстремизма.

Помолившись с прихожанами на площади Святого Петра, Папа Франциск провел панихиду по всем, кто пострадал от насилия, включая верующих Эфиопской православной церкви. «Я выражаю близость к этой церкви и ее патриарху, дорогой брат Абуна Матиас», — подчеркнул Папа Римский. «Я прошу вас помолиться за всех жертв насилия на этой земле».