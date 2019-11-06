Москва, 6 ноября 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 ноября: немецкая линия фронта разорвана на части.
6 ноября 1943 года Красной Армией при поддержке 1-й отдельной чехословацкой бригады освобождён Киев. Закончилась Киевская наступательная операция 1-го Украинского фронта. Немецкая линия фронта разорвана на части.
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