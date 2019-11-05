Аддис-Абеба, , 16:51 — REGNUM Сотрудник полиции из Аддис-Абебы приговорен к девяти годам тюремного заключения без шансов на условно-досрочное освобождение за то, что, как сообщает полицейское управление, он, прикрываясь спецоперацией, изнасиловал беспризорного мальчика возрастом от 14 до 15 лет. Генеральный прокурор Эфиопия поделился данной информацией на своей странице в социальных сетях. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

В сообщении федерального прокурора говорится, что полицейский совершил преступное деяние около 01:00 по местному времени против несовершеннолетнего мальчика в пригороде Аддис-Абебы Лидета, прикрываясь проведением профилактических мероприятий для беспризорников. Сам «акт содомии» является уголовным преступлением согласно уголовному кодексу Эфиопии.

По словам прокурора, полицейский склонил мальчика, который спал на улице, к насильственным действиями и отвез его в полицейский участок, сказав, что его задержали. А затем он заставил его снять одежду и совершил содомию — то, что морально не принято в эфиопском обществе. Подсудимый не признался и не представил ответа обвинению.

Седьмая коллегия Федерального суда первой инстанции в Лидете рассмотрела злоупотребление полицейским своими полномочиями и приговорила его к девяти годам без условно-досрочного освобождения. Считается, что 99% эфиопского общества крайне религиозны, и акт содомии морально неприемлем.