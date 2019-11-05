Челябинск, , 16:38 — REGNUM В Челябинской области минздрав проверяет информацию о нарушении прав пациентки вбольнице №2 Миасса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Основанием стал видеосюжет о том, что уборщица умыла пациентку грязной тряпкой. Сейчас будет проверка, по итогам которой примут соответствующие решения.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился после видео, снятого, предположительно, одной из пациенток. На нём видно, как уборщица вытерла половую тряпку об лицо пациентки.

Поводом для гнева уборщицы стали испражнения в палате. По некоторым данным, пациентка не может осознавать последствия своих действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура проверит видео с уборщицей, «умывшей» пациентку тряпкой