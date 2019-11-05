Кизляр, Дагестан, , 18:17 — REGNUM Пятый республиканский форум рабочей молодежи «Молодой заводчанин» состоится 7 ноября в Дагестане. Его участниками станут более 100 человек в возрасте от 18 до 30 лет, занятых на промышленных объектах республики, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

Форум пройдет в городе Кизляре, на базе Кизлярского электромеханического завода (ОАО «Концерн КЭМЗ»). Программа включает в себя образовательные площадки, мастер-классы, а также встречи с представителями органов исполнительной власти и руководителями дагестанских предприятий.

«Программа форума направлена на решение проблем работающей молодёжи и развитие институтов гражданского общества при её непосредственном участии», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что участники форума «Молодой заводчанин-2019» смогут обучиться основам социального проектирования, перенять друг у друга профессиональный опыт и обобщить лучшие практики наставничества на производстве.