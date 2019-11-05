Москва, , 16:22 — REGNUM В расстреле сослуживцев рядовым Рамилем Шамсутдиновым в одной из воинских частей Забайкалья не стоит винить компьютерные игры. Об этом 5 ноября заявил психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обвинить компьютерные игры? Давайте тогда обвиним книгу «Война и мир», где очень много жестокости. Давайте обвиним Бородинскую битву, где «всё смешалось — кони, люди». У кого-то это может вызвать какой-то отклик, раз все смешались, давайте возьму пистолет и всех расстреляю», — иронично ответил Федорович на предложение одного из участников конференции.

По мнению эксперта, проблема неуставных отношений в армии должна решаться на государственном уровне. Для этих целей можно даже ввести специальную федеральную программу.

«Надо вернуть роль офицерства. Не надо говорить, что компьютеры во всём виноваты, компьютеры — это реалии времени. Мы не можем от них отказаться, как и от игр», — сказал психотерапевт.

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