Черекский район, , 16:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал под следствие заместитель директора ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района». Его подозревают во взяточничестве и оказании пособничества в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как читает следствие, он оказал помощь в получении пособия по безработице 47 человекам. Заведомо зная, что они никогда не работали на Урванском пищекомбинате, подозреваемый принял у них документы, которые выдал им директор предприятия, с заведомо ложными сведениями об их трудовой деятельности.

В результате эти граждане получили незаконно пособия по безработице в размере более 1,792 млн рублей. Указанные действия чиновник совершил, как считают следователи, за мелкие взятки в размере 1 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, по данному делу были возбуждены уголовные дела в отношении депутата совета местного самоуправления селения Псыгансу, который является учредителем и директором ООО «Урванский пищекомбинат» и в отношении 47 жителей Черекского района, получивших незаконные выплаты.