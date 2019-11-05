Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Популярный стример CouRage решил оставить платформу Twitch, где на его канал сейчас подписано более 2,1 млн пользователей. Соответствующее объявление он сделал в ролике, опубликованном на его канале в YouTube.

CouRage объявил, что с этого момента он будет вести трансляции исключительно на этом видеосервисе. Стример, известный в среде любителей киберспорта, намекнул: он выбрал YouTube по той причине, что захотел выйти за рамки исключительно игровых стримов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Twitch решили покинуть сразу несколько топовых стримеров. Пользователи Тайлер Блевинс (Ninja), Майкл Грешек (Shroud) и Кори Майкл (King Gothalion) решили оставить эту платформу ради развивающегося сервиса Mixer, который в 2016 году купила компания Microsoft.

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