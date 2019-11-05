Курск, , 16:07 — REGNUM В Курской области с 1 по 4 ноября подразделения региональной Госавтоинспекции проводили сплошные проверки водителей на трезвость. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За выходные инспекторы задержали 35 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Ещё 11 человек отказались от освидетельствования.

Три водителя были задержаны по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»: ранее они уже привлекались административной ответственности за езду в нетрезвом виде, и теперь их ждёт уже уголовное наказание.