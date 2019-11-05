Аддис-Абеба, , 16:27 — REGNUM Агентство по делам беженцев и репатриантов Эфиопии сообщило, что число сомалийских беженцев, которые бежали от продолжительной засухи и конфликтов из Сомали в Эфиопию в этом году, увеличилось в семь раз. Начальник отдела общественных связей агентства Ясин Али сообщил, что в 2019 году Эфиопия приняла около 7 800 сомалийских беженцев, что в семь раз больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Частые и продолжительные засухи и конфликты являются одними из основных причин, заставляющих сомалийцев покинуть свою страну, добавил Ясин. «Это [данные] показывает увеличение числа сомалийских беженцев, въехавших в Эфиопию с 1101 человека в 2018 году до 7831 человека в 2019 году», — уточнил Ясин.

Он отметил, что в настоящее время более 263 000 сомалийских беженцев находятся в лагерях беженцев в Эфиопии. По словам Ясина, агентство в соответствии с политикой страны в отношении открытых дверей для беженцев и в сотрудничестве с международными организациями предоставляет беженцам необходимые условия. Кроме того, он указал, что Эфиопия предпринимает усилия по улучшению условий жизни беженцев в стране в соответствии с Нью-Йоркской декларацией о беженцах 2016 года. Кроме того, около 1000 беженцев получили университетскую стипендию в различных высших учебных заведениях Эфиопии.

Старший научный сотрудник Института исследований в области безопасности Эфиопии Мереса Кахсу заявила, что сомалийские беженцы бегут в страну из-за затяжного конфликта и «явного гостеприимства» Эфиопии. Хотя мир и стабильность в Сомали улучшились за последние годы при поддержке Эфиопии, Афросоюза и международного сообщества, многое еще предстоит для установления прочного мира. Данные агентства показывают, что в настоящее время Эфиопия принимает более 900 000 беженцев из Южного Судана, Сомали, Эритреи, Йемена и Сирии.