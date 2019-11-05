Москва, , 16:00 — REGNUM С принятием закона о вытрезвителях «сортировать» пьяных будет фельдшер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

«Если человеку по показаниям нужна медицинская помощь, он направляется в медучреждение. Это показание, при котором он не может ни драться, ни материться и прочее. То есть белая горячка. Это очевидные вещи для любого фельдшера, который будет этого товарища принимать и сортировать, куда ему дальше направляться», — сказал Диденко.

Если не нужна медпомощь, а он продолжает вести себя агрессивно, тут два варианта развития событий, продолжил парламентарий.

«Если он не совершает противоправных действий и есть учреждения, которые могут его взять и дать возможность вытрезветь, он (туда направляется)… утром выспался и пошел домой», — указал он.

«Если есть противонарушения, он направляется в органы внутренних дел с тем, чтобы ему составили протокол об административном правонарушении. У нас нахождение в состоянии алкогольного опьянения, в виде, оскорбляющем общественную нравственность, карается штрафом в 1,5 тыс. рублей», — продолжил парламентарий.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о возрождении вытрезвителей.

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