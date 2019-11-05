Москва, , 16:03 — REGNUM Ответственность за психическое состояние солдат и обстановку в воинском коллективе лежит на командире подразделения и именно он ответственен за происходящие инциденты. Об этом 5 ноября заявил психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович на пресс-конференции в Москве.

«По сравнению с Советским Союзом, разрушен институт офицерства. Честь офицерства. Сейчас этого к сожалению, нет. Я убеждён, что офицер, молодой лейтенант, которому дают минимальное подразделение в командование — это его задача наблюдать за тем что происходит с бойцом», — отметил эксперт.

Также психиатр рекомендовал приёмным комиссиям в военкоматах «не слишком формально» исполнять свои обязанности.

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