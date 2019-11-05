Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM Накануне утверждённый президентом РФ Владимиром Путиным закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов — это важный шаг для поддержки обманутых пайщиков. Об этом заявил глава свердловского минстроя Михаил Волков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

По словам областного чиновника, изменения позволят помочь «конкретным людям и семьям». Важны любые изменения, благодаря которым детализируется механизм поддержки обманутых пайщиков, считает министр.

Волков напомнил, что в Свердловской области существует двухлетний опыт помощи пайщикам, благодаря которому в 2017—2018 годах более 2,7 тысячам обманутых свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписанный президентом законопроект поддержал глава строительной компании PRINZIP Геннадий Черных. Поддержка пайщиков — хорошая новость для рынка, уверен руководитель.

В законе, что такие обманутых пайщиков уравняют в правах с обманутыми дольщиками, в частности, теперь пайщики получат право на компенсацию из бюджета Фонда защиты прав участников долевого строительства.

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