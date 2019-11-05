Москва, , 15:53 — REGNUM Стоимость услуги по нахождению пьяных в вытрезвителях варьируется в размере до 2 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

«Практика работы в регионах говорит о том, что расходы примерно на одну ночёвку одного человека варьируются в пределах от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, то есть сумма примерно того же штрафа», — сказал Диденко.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о восстановлении вытрезвителей.