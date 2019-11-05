Аддис-Абеба, , 16:22 — REGNUM Главное вещательное управление Эфиопии (EBA) заявило, что оно предпринимает различные действия, чтобы реализовать корректирующие меры против безответственных СМИ, работающих в стране. Представляя отчет о деятельности органа постоянному комитету палаты представителей по вопросам права, правосудия и демократии, генеральный директор управления Гетачеу Динку заявил, что некоторые медийные учреждения в Эфиопии злоупотребляют журналистской этикой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Гетачеу подчеркнул, что «эти СМИ» смешивают журналистику с активизмом, который не является ни этическим, ни профессиональным поступком. Генеральный директор заявил, что государственные и частные средства массовой информации по всей стране также используют свои инструменты для нападок друг на друга и разжигания разногласий, а не обслуживания интересов общественности. В результате эти СМИ разжигают насилие, сказал Гетачеу, добавив, что некоторым учреждениям были выражены предупреждения воздерживаться от такой «разрушительной деятельности». Их лицензии будут аннулированы, а передачи заблокированы, если они не прекратят злоупотребление служебным положением.

Тем не менее генеральный директор заявил, что власти предпочитают помогать СМИ, расширяя их человеческий потенциал и проводя дискуссии с представителями СМИ, прежде чем принимать серьезные меры. Он также предложил ввести механизмы саморегулирования среди журналистов и работников СМИ через ассоциации журналистов и форумы редакторов.