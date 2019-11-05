Москва, , 15:46 — REGNUM Температура воздуха в Москве прогрелась выше рекордного показателя 1922 года. Об этом 5 ноября сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«По состоянию на 12:00, температура достигла показателя 10,6 градусов, а рекорд у нас 10,3», — цитирует Макарову ТАСС.

Метеоролог констатировала, что рекорд «уже побит». Предыдущий был установлен 1922 году и держался почти сто лет.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 5 ноября может достигнуть 13 градусов.

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