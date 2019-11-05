Москва, , 15:50 — REGNUM Действующие железнодорожные платформы на маршрутах первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) приведут к единому стандарту. Об этом 5 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как отметил заммэра, проект МЦД-1 и МЦД-2 предусматривает 12 новых остановочных пунктов. Те, что уже существуют, обновят в соответствии с единым стандартом: отремонтируют платформы, уложат тактильную плитку, установят навесы для защиты от осадков и лавочки, информационные табло, системы голосового оповещения, стойки SOS, навигацию и хорошее освещение.

Также планируются работы по благоустройству территорий вокруг станций МЦД. В зону первоочередных маршрутов попадает более 60 гектаров. Там, где это возможно, остановки наземного пассажирского транспорта перенесут ближе к станциям.

Марат Хуснуллин добавил, что перед Москвой стоит задача сделать электрички полноценным и удобным городским транспортом.

Напомним, на конец 2019 года запланирован запуск маршрута МЦД-1 «Одинцово — Лобня», который соединит Смоленское (Белорусское) и Савеловское направления железной дороги, и маршрута МЦД-2 «Нахабино — Подольск» на базе Рижского и Курского направлений. Уже названа дата открытия диаметров — 21 ноября.

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