Нью-Дели, , 16:24 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) вновь выступила с критикой правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, обвинив индийское руководство в протестах полицейских в столице Индии Дели. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В своем аккаунте в Twitter официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала заявил: «Полиция, которая призвана поддерживать порядок, сама же его нарушает, устраивая протесты прямо в столице страны Дели». По словам оппозиционного лидера, министр внутренних дел Индии и президент правящей БДП Амит Шах не может принять адекватных мер для нормализации сложившейся ситуации. Рандип Сурджевала назвался сложившуюся ситуацию «новым антирекордом независимой Индии» в исполнении правящей «Бхаратия джаната парти».

Напомним, что в настоящее время в Дели происходит массовая забастовка сотрудников полиции, причиной для которой послужили столкновения между адвокатами и сотрудниками полиции 2 ноября у судебного комплекса Тис Хазари. В ходе потасовки пострадали по меньшей мере 20 полицейских и восемь юристов, были повреждены 12 мотоциклов, 8 тюремных микроавтобусов, а также была сожжена одна полицейская машина. Поводом для столкновений стало нарушение правил парковки автомобилей одним из адвокатов судебного комплекса Тис Хазари.