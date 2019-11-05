Ташкент, , 15:45 — REGNUM Сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана задержали на посту «Джартепа» женщину, пытавшуюся незаконно провезти ювелирные изделия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на границе с Таджикистаном в подошве обуви подозреваемой были обнаружены ювелирные изделия общим весом 93 грамма на сумму 13,7 млн сумов ($1449). Все украшения не были заявлены при устном опросе и не указаны в таможенной декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября сотрудники таможенного комитета Узбекистана пресекли в Сырдарьинской области республики незаконный вывоз уникальных исторических и культурных ценностей в виде фарфоровых статуэток.

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