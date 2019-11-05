Аддис-Абеба, , 16:30 — REGNUM Эфиопия впервые запустила ряд мероприятий, посвященных неделе кибербезопасности, чтобы повысить осведомленность госорганов и населения и создать национальный потенциал для улучшения защищенности в сети. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Все мероприятия, организованные Агентством безопасности информационных сетей Эфиопии (INSA), проводятся под девизом «Внимание к кибербезопасности». В своем вступительном слове генеральный директор INSA Эфра Али заявила, что все мероприятия призваны повысить осведомленность общества о кибербезопасности. По ее словам, все члены эфиопского общества должны обратить внимание на среду кибербезопасности, чтобы предотвратить рост кибератак на Эфиопию.

Зейину Джемаль, государственный министр мира Эфиопии, отметил, что проведение такого рода мероприятий является своевременным и поможет повысить осведомленность общества. Он также подчеркнул важность наращивания потенциала для предотвращения кибератак против страны. По данным агентства, в период с 2013 по 2019 гг. на Эфиопию была совершена 791 кибератака.