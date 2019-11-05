Москва, , 15:44 — REGNUM В ближайшие часы в Москву придёт сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17:00 5 ноября до 03:00 6 ноября в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12−17 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

Как сообщается, сильный ветер в столице продержится до 3 часов ночи 6 ноября. Представители МЧС посоветовали жителям Москвы и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.