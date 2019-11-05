Пекин, , 15:32 — REGNUM В Китае расширяется помощь пострадавшим журналистам, получившим травмы и увечья, а также родным и близким погибших сотрудников СМИ, сообщает 5 ноября Синьхуа со ссылкой на новый список, опубликованный Всекитайской ассоциацией журналистов (ВАЖ).

В перечень имеющих право на помощь вошли 89 человек, работающих в СМИ по всей стране. Сообщается, что за последние шесть лет по линии ВАЖ предоставлено помощи на сумму свыше 11 млн юаней (около 1,57 млн долларов). Помощь в связи с проблемами со здоровьем, которые возникли при исполнении служебных обязанностей и профессионального долга, получили в общей сложности 246 китайских журналистов.