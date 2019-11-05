Оренбург, , 15:50 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор авиадебоширу — гражданину Азербайджана. Он признан виновным в хулиганстве и оскорблении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в марте 2019 года командир экипажа Боинга, следовавшего из Оренбурга в Москву, вынужден был прервать полет из-за агрессивного пассажира. На борту возникла ситуация, угрожающая безопасности людей, находящихся в салоне. Самолет вернулся на стоянку.

Дебошира сняли с рейса и доставили в отдел полиции. Мужчина оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался в отношении сотрудника полиции.

Суд приговорил иностранца к двум годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать срок гражданин будет в колонии общего режима.