Пекин, , 15:29 — REGNUM Государственное управление по делам печати и издательства КНР на днях опубликовало документ, направленный на предотвращение формирования у несовершеннолетних пользователей интернета зависимости от онлайн-игр, сообщает 5 ноября Синьхуа.

Устанавливается общая ответственность провайдеров онлайн-игр, а также правительственных учреждений и общественности за совместный контроль над этой ситуацией, разъяснили в учреждении, издавшем документ. Всем пользователям предписывается в обязательном порядке зарегистрироваться, представив идентификационную информацию. Вводится запрет платных услуг в возрасте до восьми лет и существенные ограничения для подростков.