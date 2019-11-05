Москва, , 15:29 — REGNUM Тренд на здоровый образ жизни в настоящее время очень популярен. Он касается и здорового питания, и экологической составляющей окружающей среды, и, конечно, все большего проникновения фитнес-услуг в жизнь рядовых граждан России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова», к. э. н Светлана Казанцева.

«Все знают о позитивном влиянии спорта на организм человека: спорт повышает выносливость организма, сопротивляемость к заболеваниям, положительно влияет на иммунитет организма в целом. Также, с точки зрения работодателей, сотрудники, занимающиеся спортом, показывают более высокие трудовые результаты.

Фитнесом можно заниматься как самостоятельно, так и в специализированных фитнес-центрах. Стоимость годового абонемента в фитнес-центры в Москве колеблется от 6 тыс. рублей до 320 тыс. рублей.

Для того, чтобы стоимость данных услуг не являлась препятствием для занятий спортом, принято, как я считаю, правильное решение приравнять занятия спортом к лечебным процедурам.

В настоящее время максимальный размер социального вычета составляет 120 тыс. рублей, на него могут претендовать только те граждане РФ, которые являются резидентами и получают доходы, облагаемые ставкой НДФЛ, равной 13%. Государство возвращает гражданам сумму уплаченного ими НДФЛ в размерах 13% от суммы законодательно закрепленного вычета, но не более фактически потраченных на предусмотренные вычетом нужды величин расходов.

То есть максимально возможная к получению компенсация при помощи механизма социального вычета за фитнес-услуги составит 15 тыс. 600 рублей при условии, что стоимость фитнес-услуг составила 120 тыс. рублей за год. При стоимости услуг более 120 тыс. рублей величина полученного обратно НДФЛ всё равно составит 15 тыс. 600 рублей.

Кроме того, в ближайшее время планируется повысить максимальную сумму общего лимита по всем социальным вычетам до 150 тыс. рублей, в данном случае в качестве возврата НДФЛ можно будет получить максимально возможную сумму 19 тыс. 500 рублей. Исходя из этого, видно, что работникам выгодно получать налоговые вычеты за услуги фитнеса», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил, что летом 2010 года могут ввести налоговый вычет пользователям фитнес-услуг.

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