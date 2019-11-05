Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник Главного следственного управления Михаил Зеленский получил звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ от 4 ноября подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерал-майора юстиции Зеленскому Михаилу Юрьевичу», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Из информации, размещённой на официальном сайте донской полиции, следует, что Зеленский начал службу в органах внутренних дел с 1995 года в должности участкового инспектора ОВД Октябрьского района Ростова-на-Дону. Затем он работал в следственных подразделениях Ростова-на-Дону, Чечни и Ингушетии. В период с 2014 года по 2018 год возглавлял Следственное управление МВД по Республике Дагестан.

В должности замначальника ГУ МВД России по Ростовской области Зеленский трудится с октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин присвоил звание генерал-майора начальнику полиции Дагестана