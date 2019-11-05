Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Компани AMD и Nvidia выпустили обновление к драйверам, которые повышают производительность ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом сообщил портал DSOGaming.

Отмечается, что в новом пакете драверов к видеокартам AMD компания также исправила две проблемы, которые появлялись в игре The Outer Worlds от Obsidian Entertainment.

Что касается новых драйверов Nvidia, то в них была добавлена поддержка технологии G-Sync к OLED-телевизорам LG B9, C9 и E9 4K, кроме того, в пакете ПО GeForce Game Ready был обновлён профиль Borderlands 3 и внесены улучшения в оптимизацию автосимулятора Need for Speed: Heat.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры пока что не смогут запустить Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики. Представители NVIDIA сообщили, что пока не выпущена видеокарта, которая может справиться с такой задачей.

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