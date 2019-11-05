Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве провели протестную акцию против принятия закона о домашнем насилии, сообщили ИА REGNUM в Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС).

Мероприятие состоялось 1 ноября в столичном гайд-парке «Сокольники». Организаторы отметили, что московские власти согласовали акцию только в этом месте, хотя заявка подавалась несколько раз на разные территории. Причём одобрение было получено за два дня до события, поэтому потребовалось срочно оповестить о проведении мероприятия его участников.

Несмотря на все сложности, протест получился массовым. На акцию пришли священники Русской православной церкви, общественники, деятели культуры и простые москвичи.

Участники, рассказали ИА REGNUM в АРКС, выступили против широкого толкования домашнего насилия, включая экономическое, психологическое, сексуальное (в понимании нарушения половой свободы) виды насилия, которое позволит отбирать детей у родителей за любой запрет, за критику или замечание, за привлечение к домашнему труду, за ограничение пользования гаджетом и за всё, что можно назвать нормальным воспитанием детей, заботой об их будущем.

«Особой критике со стороны собравшихся подвергся охранный ордер, который должен выдаваться такому «насильнику» участковым прямо на месте без всякого разбирательства», — сообщили в АРКС.

Ранее стало известно, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, предлагающий закрепить понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него. Инициатива предполагает ряд мер, в том числе выписку ордера «насильнику», который запрещает приближаться к «жертве» ближе, чем на десять метров.

В разработке документа принимала участие заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.