Ташкент, , 15:24 — REGNUM Количество прямых авиарейсов между Казахстаном и Китаем планируется увеличить до 15 в неделю. Об этом 5 ноября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство транспорта республики.

В Пекине прошло совещание между представителями авиационных властей двух стран. В частности, стороны рассмотрели вопрос о возможном открытии авиасообщения из китайских городов Сиань, Санья, Иу и Чэнду.

Отметим, в настоящее время в Узбекистане запущено прямое авиасообщение с пятью городами Китая: Пекином, Шанхаем, Урумчи, Гуанчжоу и Тяньцзинем. Кроме того, в конце сентября запущен авиарейс Ташкент — Сиань.

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