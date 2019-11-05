Москва, , 15:20 — REGNUM «Главной тенденцией» развития российских городов с момента прошедшей в 2010 году переписи населения эксперты называют «сверхурбанизацию, или «стекание» жителей малых городов в более крупные. С момента проведение переписи-2010 наибольший прирост населения произошёл в Тюмени, Махачкале, Краснодаре, Воронеже, сообщили ИА REGNUM в Росстате.

По данным ведомства, в России насчитывается более 1 тыс. городов, из них большая часть — это малые города с численностью до 50 тыс. человек. В 16 городах проживают более 1 млн жителей, в целом в них сконцентрирована почти четверть населения страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Челябинск, Уфа и Пермь.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова обращает внимание на то, что Москва и Санкт-Петербург «разрастаются не так стремительно, как мы думаем». По её словам, наибольший рост численности со времени всероссийской переписи 2010 года продемонстрировали Тюмень (население увеличилось на 35%), Махачкала (+27%), Краснодар и Воронеж (+24%), Красноярск и Томск (+16%).

Эксперты называют «главной тенденцией» развития российских городов с момента прошедшей в 2010 году переписи населения «сверхурбанизацию или «стекание» жителей малых и средних городов в более крупные».

Напомним, перепись населения 1959 года показала, что в городах живет больше половины всех граждан, в то время как до 1950-х годов в стране преобладало сельское население. В настоящее время городскими жителями считают себя три четверти жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт подготовка к переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. В стране масштабная перепись состоится в 12 раз, при этом впервые будет использована возможность прохождения переписи на портале госуслуг. Также значительно изменится перечень вопросов в переписных листах.

Напомним, по итогам переписи населения 2010 года общая численность населения составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население России сократилось на 2 310 тыс. человек (или на 1,6%).

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