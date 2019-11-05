м. Свобода, , 15:18 — REGNUM В Курской области расширят поиски неизвестного мужчины, который напал на двух школьниц в Золотухинском районе. Как передаёт портал «Друг для друга», об этом на пресс-конференции 5 ноября сообщил начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев.

Косарев снова опроверг информацию о том, что на территории региона этот мужчина совершил несколько нападений. По словам Косарева, никакого маньяка в Курской области нет — это было единичное «хулиганское нападение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района неизвестный мужчина напал на двух школьниц с ножом и ранил в руку одну из них. Девочки применили перцовый баллончик и сбежали от нападавшего. После этого появились слухи, что нападения совершались и в других населённых пунктах — в частности, в Курске.

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